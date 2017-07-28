الاصلاح نيوز-

فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني، قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك اليوم، لأداء صلاة الجمعة.

وقالت مصادر صهيونية إن القيود تشمل منع الرجال ممن هم أقل من (50 عاما) من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد الأقصى، والسماح فقط للنساء والشيوخ ممن تزيد أعمارهم عن ذلك.

كما قررت شرطة الاحتلال الدفع بتعزيزات كبيرة إلى محيط المسجد الأقصى، واستقدام فرق أمنية جديدة من وحدات ما يسمى ‘حرس الحدود’، والقوة الخاصة ‘يمام’.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل اعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعترضت مسير حافلات تقل مصلين من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى، وأجبرتها على العودة.

ونقل عن مصادر محلية أن الاحتلال تذرع بحجج أمنية لمنع مواصلة الحافلات مسيرها نحو الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال منعت فجر اليوم الرجال ممن تقل أعمارهم عن (50 عاما) من دخول البلدة القديمة، كما أوقفت حافلات كانت متجهة من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى، وقامت بإرجاعها.

وأصيب العشرات من المرابطين والمعتكفين، الليلة، خلال اقتحام قوات كبيرة من الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك، لإخراج المرابطين في المصلى القبلي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا المصلى القبلي، وأخرجوا المعتكفين بالقوة، وسط مواجهات دارت في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت بقطع الكهرباء قبل اقتحامها.

وقال الشهود: إن قوات الاحتلال عمدت لتكسير بوابة العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي، والذي يتواجد فيه المرابطين.

وأضاف أن الاحتلال شرع بعمليات اعتقال في صفوف المرابطين المتواجدين في المصلى القبلي.الاحتلال يفرض قيودا على الصلاة بالأقصى اليوم.