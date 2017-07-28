6.4 مليون دينار أرباح البنك الاستثماري النصفية

الاصلاح نيوز-

حقق البنك الاستثماري (INVESTBANK) أرباحا صافية قبل الضريبة بلغت 4ر6 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة للنصف الأول من العام 2017 ما مقداره 8ر4 مليون دينار.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الحالي، نموا في إجمالي الدخل بنسبة 7 % لتصل إلى 7ر23 مليون دينار، وزيادة في صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات بنسبة 6 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ليصل إلى 6ر19 مليون دينار، وبلغ مجموع الموجودات 996 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 5 % في النصف الأول من العام 2017.

وارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية بالصافي ليصل إلى 589 مليون دينار، كما في نهاية حزيران (يونيو) 2017 بنسبة نمو بلغت 9 %، وكانت النتائج في الربع الثاني من العام 2017 خاضعة لتعزيز مخصصات الديون تحوطا بمبلغ حوالي 5ر3 مليون دينار.

وبين رئيس مجلس إدارة البنك بشر محمد جردانة، أن البنك يستمر بتبني نموذج عمل مستدام يرتكز على خدمة احتياجات عملائه والاستجابة لمتطلباتهم المتغيرة من خلال توسيع التسهيلات لتشمل قطاعات أكبر من خلال شركاته التابعة، والتحسين المستمر على الأداء والكفاءة التشغيلية للبنك لتحقيق التميز المؤسسي. وأوضح جردانة أن البنك مستمر برفع وتحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي من خلال سياسته الائتمانية المتماشية والمتوافقة مع استراتيجيته، والعمل جار على تصويب مديونية البنك عبر اتباع سياسة تحوط مدروسة قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى ثقة البنك في تحقيق نتائج طيبة في النصف الثاني من هذا العام وانجاز اهداف الميزانية المرصودة للعام 2017. يشار إلى أن هذه البيانات خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.-(بترا)