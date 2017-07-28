انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة والسبت

الاصلاح نيوز-

قال موقع طقس العرب يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الحرارة حول معدلاتها العامة في هذا الوقت من العام، والأجواء صيفية اعيتادية ورطبة نسبيا، بينما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، وتثير الغبار الكثيف في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، تكون الأجواء لطيفة ورطبة عُموما، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فتكون في: شرق عمان: من 33 الى 21، غرب عمان: من 31 الى 19، إربد: من 32 الى 20، جرش: من 33 الى 22، السلط: من 32 الى 19، عجلون: من 29 الى 19، الزرقاء: من 35 الى 20، المفرق: من 33 الى 19،

مأدبا: من 31 الى 18، الكرك: من 29 الى 20، الطفيلة: من 30 الى 19، معان: من 32 الى 21، العقبة: من 39 الى 30، البحر الميت: من 39 الى 32.

ويتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار غد، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة إلى اعتيادية عموما، كما تكون الأجواء رطبة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.