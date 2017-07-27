الخميس .. اجواء حاره

الاصلاح نيوز-

يبقى الطقس حارّاً نهار الخميس بشكلٍ عام في مختلف المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وترتفع نسب الرطوبة تدريجيًا بدءًا من ساعات العصر.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات الظهر والعصر في المناطق الصحراوية وتثير الغبار والأتربة فيها.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض مُقارنةً بالليالي السابقة، كما ترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت.

ويكون الطقس مُعتدلاً عُموماً، يتحوّل إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا فوق الجبال.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 36 الى 26

غرب عمان: من 36 الى 23

إربد: من 34 الى 23

جرش: من 37 الى 26

السلط: من 34 الى 22

عجلون: من 32 الى 21

الزرقاء: من 39 الى 25

المفرق: من 36 الى 22

مأدبا: من 35 الى 22

الكرك: من 33الى 23

الطفيلة: من 33 الى 22

معان: من 37 الى 24

العقبة: من 41 الى 30

البحر الميت: من 41 الى 34

والله أعلم .