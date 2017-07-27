12 طعنا بمرشحي ‘‘البلدية‘‘ و‘‘المركزية‘‘

الاصلاح نيوز –

فيما انتهت أمس الفترة القانونية لفترة طعون الناخبين بطلبات المرشحين للانتخابات البلدية واللامركزية، سجلت الهيئة المستقلة للانتخاب 12 طعنا في مختلف دوائر ومحافظات المملكة، وفق المستشار القانوني للهيئة محمد القطاونة.

وقال القطاونة إن الطعون ضد قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لقبول مرشحين بلغت 12 طعنا قدمت على مدار 3 أيام.

وأضاف إن “4 طعون تلقتها محكمة بداية السلط مقابل 3 طعون في محكمة بداية الزرقاء، وطعنين اثنين في محكمة بداية مادبا، ردت المحكمة أحدهما شكلا لعدم دفع الرسوم”.

وتابع: “كما استقبلت محكمة بداية المفرق طعنين اثنين، وقررت رد أحدهما موضوعا، في حين قدم لمحكمة بداية الرمثا طعن واحد فقط ، ولم تتبلغ الهيئة بأي طعون أخرى قدمت لمحاكم البداية”.

وأكدت مصادر خاصة أن موعد الفصل في الطعنين المقدمين في صحة ترشيح القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، سيكون الساعة 11 من صباح اليوم في محكمة بداية الزرقاء، وهو المرشح عن رئاسة بلدية الزرقاء.

وسبق لأبو السكر أن تلقى الطعن في ترشيحه للانتخابات النيابية 2016 وألغي ترشيحه على خلفية “صدور قرار قضائي بحقه العام 2006”.

إلى ذلك، قال القطاونة إن الهيئة عملت على على تزويد محاكم البداية باللوائح الجوابية والدفوع والاعتراضات، إضافة الى البينات الخطية لتتمكن المحاكم من الفصل في الطعون المقدمة إليها خلال المدد القانونية.

ويتوجب على المحاكم أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال 3 ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة، ويكون قراراها بشأنه قطعياً غير قابل للطعن امام أي مرجع قضائي آخر، بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون.

وبين القطاونه أنه “يجب على المحاكم تزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ليتخذ مجلس المفوضين الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء المرشحين، بموجب قرارات محكمة البداية في صحيفتين يوميتين محليتين، وتعتبر هذه الأسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة أخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لإطلاع عموم الناخبين عليها”.

“الغد”