الاحتلال يزيل كافة إجراءاته في الأقصى

الاصلاح نيوز-

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، المسارات والجسور الحديدية، التي كانت قد نصبتها قبل يومين، من جهة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى المبارك، بهدف تعليق كاميرات ذكية عليها.

وفككت قوات الاحتلال أيضاً كافة المسارات الحديدية في المكان، وذلك بعد إصرار المقدسيين على الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى لوقف كافة الإجراءات الأمنية التي حاول الاحتلال فرضها، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.

وكانت بلدية القدس المحتلة قد سحبت في ساعات المساء جرافات من المنطقة التي استكملت كما يبدو أعمال تجريف في ساحة الغزالي.

وتعالت صيحات التكبير من آلاف المقدسيين الذين أبدوا فرحتهم برضوخ الاحتلال، وانكساره أمام إرادتهم وتصميمهم على عدم الصلاة بالمسجد الأقصى إلا بعد تراجع الاحتلال عن كافة إجراءاته.