توجيهات ملكية للحكومة بمتابعة ‘‘جريمة السفارة الإسرائيلية‘‘

الاصلاح نيوز-

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، يرافقه مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر سيادة الشريف فواز زبن عبدالله، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أمس بيت عزاء فقيد الأردن المرحوم محمد زكريا الجواودة، حيث نقل الدكتور الطراونة تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد بمصابهم ومصاب الأردنيين جميعا.

وأكد الطراونة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من جلالته ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.

كما أكد أن الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام، وأن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك الذي يحرص جلالة الملك والحكومة وجميع أجهزة الدولة على الحفاظ على كرامة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين دون المساومة على حقوق الفقيد العزيز.-(بترا)