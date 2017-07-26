5ر20 مليون دينار أرباح البنك العربي الإسلامي نصف السنوية

الاصلاح نيوز-

ارتفعت ارباح البنك العربي الإسلامي الدولي إلى 5ر20 مليون دينار قبل الضريبة لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع 5ر16 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016 بارتفاع نسبته 24 بالمئة.

وتشير البيانات المالية الأولية للبنك، والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، إلى أن محفظة ذمم البيوع والتمويلات المحلية قد نمت إلى 1231 مليون دينار بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن محفظة عام 2016 والتي بلغت 1139 مليون دينار.

وبلغت محفظة الودائع والتأمينات والحسابات المقيدة وغير المقيدة حوالي 1911 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 2 بالمئة عن أرصدة عام 2016 البالغة 1874 مليون دينار.