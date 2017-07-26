إصابة رجلي أمن ومطلوب بمداهمة في جبل التاج

الاصلاح نيوز-

أُصيب رجلا أمن ومطلوب مصنف خطير، إثر قيام الأخير بإطلاق النار على قوة أمنية داهمت منزله فجر اليوم الأربعاء بمنطقة جبل التاج في عمان، ما دفعهم إلى الرد عليه بالمثل.

والمطلوب الذي تم اعتقاله يبلغ من العمر 28 عاما، ومسجل بحقه 11 أسبقية تتعلق بجرائم سرقة وإيذاء ومخدرات وغير ذلك.

وأصيب أحد رجال الأمن في منطقة الظهر وحالته العامة متوسطة، فيما أصيب الآخر بمنطقة الفخذ لكن حالته حرجة، أما المطلوب فأصيب في قدمه وفخذه وحالته منوسطة.

وتم إسعاف رجلي الأمن إلى المدينة الطبية، في حين أسعف المطلوب إلى مستشفى الأمير حمزة.