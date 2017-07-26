تنفيذ حكم الاعدام ” تعزيرا ” بحق ” أردني ” في السعودية

الاصلاح نيوز-

نفذت وزارة الداخلية السعودية ، الأربعاء ، حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة (أردني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

وأصدرت الداخلية السعودية بيانًا بشأن تنفيذ الحكم ، فيما يلي نصه:

قال الله -تعالى-: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو ح. خ (أردني الجنسية) عند تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني “ح. خ”، اليوم الأربعاء الموافق 3/11/1438هـ في منطقة تبوك.