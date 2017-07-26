الاحتلال يتجه لتعويض عائلة الحمارنة

الاصلاح نيوز-

قالت القناة “السابعة” العبرية، إن سلطاتالاحتلال، ستعوض ماديا، عائلة الطبيب الأردني، بشار الحمارنة، الذي قضى برصاص موظف إسرائيلي، بمبنى تابع للسفارة في عمّان.

ونشرت القناة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء، خبرا مقتضبا، يتحدث عن توجه الاحتلال إلى تعويض عائلة الحمارنة.

والطبيب الحمارنة، اختصاصي عظام، ويؤجر المبنى السكني للسفارة الإسرائيلية منذ نحو 18 عاما.

وقضى الطبيب بشار الحمارنة والفتى محمد الجواودة، ليل الأحد الإثنين، برصاص موظف أمن إسرائيلي، في عقار سكني يملكه الحمارنة، ويتبع للسفارة الإسرائيلية.