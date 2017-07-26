سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو

الاصلاح نيوز-

ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية الثلاثاء أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدد عقده عاما إضافيا مع أتلتيكو مدريد ثالث الدوري المحلي لكرة القدم.

وأوضحت الإذاعة أن سيميوني (47 عاما) الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الإسبانية أواخر يونيو/حزيران 2018، “توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن تمديد عقده عاما إضافيا”.

وفضل سيميوني في 2016 بعد خسارة أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، تقليص مدة عقده الأصلي من 2020 إلى 2018، وهو أمر نادر وغير مألوف في عالم كرة القدم.

ومنذ ذلك الحين، خفف سيميوني من وطأة التكهنات حول مصيره مكررا ارتباطه بالنادي الذي أحرز معه خمسة ألقاب منها الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” عام 2012 والدوري الإسباني عام 2013، وأصبح يتمتع بشعبية واسعة بين المشجعين.-(وكالات)