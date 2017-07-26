موناكو يكشف حقيقة صفقة الـ”180 مليون”

الاصلاح نيوز-

نفى موناكو التقارير الصحفية، التي أشارت إلى توصل النادي الفرنسي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني، لبيع المهاجم الصاعد كيليان مبابي إلى الفريق الملكي خلال الصيف الجاري.

ونقلت معظم وسائل الإعلام الأوروبية عن صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، تقريرا قالت فيه إن مبابي (18 عاما) بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بطل إسبانيا وأوروبا، مقابل 180 مليون يورو.

إلا أن شبكة “سكاي سبورتس” وصحيفة “نيس ماتان” الفرنسية تواصلتا مع إدارة بطل الدوري الفرنسي، التي نفت هذه الأخبار.

وقالت “سكاي سبورتس” إن مصدرا داخل النادي نفى التوصل إلى الاتفاق، كما قالت الصحيفة في حسابها على موقع “تويتر”: “اتصلنا بالنادي ونفى هذا الاتفاق بقوة”.

وسجل مبابي حضورا لافتا خلال الموسم الماضي، وسجل 26 هدفا في كافة المسابقات مساهما في فوز فريقه بالدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000.-(سكاي نيوز)