أجور الشحن الجوي المرتفعة تضر القطاع الزراعي

الاصلاح نيوز –

رغم وعود وزير الزراعة خالد الحنيفات بالتوصل إلى تفاهمات مع شركات الطيران الخاصة لتخفيض كلف نقل الخضار والفواكه بسبب إغلاق الحدود الأردنية مع سورية والعراق، أمام حركة الشحن، إلا أن مصدرين يتساءلون بمرارة “هل يعقل أن يكون سعر صندوق البندورة دينارا واحدا، فيما أجرة شحنه 7 دنانير؟”.

وكان الحنيفات وعد مصدري الخضار والفواكه بإزالة العوائق أمام تصدير منتجاتهم من بينها التوصل إلى تفاهمات مع شركات الطيران بإعادة النظر بقرار رفع أجور الشحن الجوي إلى 90 قرشا للكيلو، بهدف تخفيض الكلفة المالية على اجور شحن المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة “تتابع الموضوع مع الجهات المعنية، وهو قيد التباحث”، لكنه أكد ان “قطاع الطيران هو قطاع خاص ولا سلطة للحكومة على اجور الشحن به او تخفيض بعضها”.

إلا أن مصدري الخضار والفواكه يؤكدون ان الاصرار على قرار شركات الطيران رفع أجور الشحن الجوي إلى 90 قرشا للكيلو الواحد، خاصة في ظل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية وتصاعد الأزمة الخليجية، يشكل “المسمار الاخير في نعش القطاع الزراعي في ظل مشاكل وتحديات كثيرة؛ متمثلة بتوالي الجفاف وتذبذب الأمطار ومحدودية مساحة الاراضي الزراعية وندرة الموارد المائية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج، والتغير المناخي، وإغلاق الحدود، وتعثر التسويق الزراعي”.

وهو ما دعا الحنيفات إلى الرد على ذلك بالقول إنه “لم يتوصل إلى أي نتائج بهذا الخصوص”.

ويشير مصدرون، إلى أن “جميع دول العالم تدعم التصدير لما له من فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية على الدولة المصدرة”، مؤكدين أن القطاع الزراعي في تراجع مستمر رغم أن أجور الشحن كانت بحدود 35 قرشا للكيلو الواحد قبل أن ترتفع تدريجيا وصولا إلى 90 قرشا بشكل وصفوه بـ”غير المبرر”.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن “رفع أجور الشحن الجوي يؤثر سلبا على المزارع والصادرات الأردنية”، داعيا الى ضرورة “أن تدعم شركات الطيران، وخاصة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، كونها مؤسسة وطنية، الصادرات الوطنية من خلال خفض أجور الشحن، وذلك في ظل الاختناقات التسويقية وإغلاقات الحدود البرية حيث لم يبق أمام الصادرات المحلية إلا الشحن الجوي”.

من جهته، طالب رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، الحكومة بـ”البحث عن بدائل حقيقية لتعويض الإخفاقات التسويقية الناتجة عن إغلاق سوقي العراق وسورية، ودعم الشحن الجوي لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا”، رائيا أنه “آن الأوان لأن تأخذ الحكومة على عاتقها معالجة مشاكل القطاع الزراعي والتراجع الذي يشهده منذ أعوام”.

بدوره، بين عضو جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري أن “الأسعار التي قدمت من قبل شركات الطيران لتصدير الخضار والفواكه، والتي فاقت 90 قرشا للكيلو غير مناسبة للتصدير”، متسائلا “هل يعقل أن يكون سعر صندوق البندورة دينارا واحدا فيما أجرة شحنه 7 دنانير؟، وهل هذا تشجيع للمصدرين في ظل إغلاق الحدود السورية والعراقية، والأزمة الخليجية؟”.

وكان الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة نمر حدادين بين في تصريح صحفي سابق أن الوزارة “تتابع الموضوع مع الجهات المعنية، وهو قيد التباحث”، قائلاً إنه “لا بد من إعادة النظر بقرار رفع أجور الشحن في ظل إغلاق الحدود البرية السورية والعراقية”.

وكانت “الملكية” اكدت في تصريح سابق أنها “لم ترفع أجور الشحن على جميع رحلات الملكية باستثناء أجور الشحن من عمان للدوحة”.

وأوضحت ان ذلك جاء “في ضوء زيادة الطلب بشكل ملحوظ على شحن مختلف المنتجات والمواد بما في ذلك الخضار والفواكه والتي يتم شحنها حالياً على الطائرات المخصصة لنقل المسافرين، وتكون أسعارها عادةً أعلى من أسعار الشحن على الطائرات المخصصة للشحن الجوي فقط، وكذلك على رحلات الشحن العارضة والتي تقل أسعارها للكيلو غرام الواحد بمعدل النصف تقريباً”.

“الغد”