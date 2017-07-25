ليبيا: السراج وحفتر يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

الاصلاح نيوز—

توّصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المدعوم من برلمان الشرق، خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق يخصّ وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات في البلاد، بعد محادثات جمعت الطرفين في باريس.

واتفق الطرفان بعد محادثات رعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونقل تصريح صادر عن قصر الإليزي أن الطرفين اتفقا على أن حلّ الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وأن يمر عبر مسار مصالحة وطنية يضمّ جميع الليبيين.

واحتضنت الإمارات محادثات بين الطرفين شهر ماي/أيار الماضي، إلّا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، كما سبق للجزائر أن استضافت كل طرف على حد منذ أشهر. واشتدت الأزمة السياسية في البلاد بعد رفض برلمان شرق ليبيا منح الثقة لحكومة فايز السراج، المدعومة أمميا، فيما اصطف حفتر إلى جانب البرلمان والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

وأشار تصريح سابق من رئاسة الدولة الفرنسية أنها تبتغي وراء مشاركتها في حل الخلاف الليبي أن يتم بناء توافق سياسي تحت مقرّرات الأمم المتحدة، لأجل ضم جميع الفرقاء الليبيين على أرضية واحدة، لافتة أن الرهان حاليا هو التجارب مع احتياجات الليبيين وتمكين البلاد من جيش موحد تحت سلطة قيادة مدنية، ومواجهة التهديدات الإرهابية. (CNN)