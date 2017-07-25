الفيصلي يتاهل الى نصف نهائي البطولة العربية

الاصلاح نيوز-

حصد فريق الفيصلي الأردني فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدف نظيف ، مساء الثلاثاء ، باستاد السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية وحتى يوم 6 أغسطس المقبل .

سجل هدف المباراة اللاعب السنغالي دومينيك ميندي في الدقيقة 52 بعد لقاء ملئ بالكفاح البدني والإثارة من جانب الفريقين.

واعتلى الفيصلي صدارة ترتيب المجموعة منفرداً برصيد 6 نقاط بعد أن حقق الفوز على بطل الجزائر عقب تغلبه على الأهلي المصري ويحتل نصر حسين داي المركز الثاني برصيد 3 نقاط قبل لقاء الأهلي المصري والوحدة الإماراتي.

المباراة في مجملها جاءت مليئة بالندية والمجهود البدني الكبير وهو ما أثر على اللمحات الفنية من لاعبي الفريقين واتسم أداء لاعبي الفيصلي بالروح القتالية والجماعية الشديدة.

الشوط الأول لم يشهد محاولات عديدة على مرمى الفريقين ، وسيطر الفيصلي بشكل واضح على منطقة وسط الملعب ولكن دون الخطورة المأمولة في ظل الرقابة اللصيقة على الثنائي الهجومي البولندي لوكاس والليبي أكرم الزوي.

وسنحت فرصة مهمة للفريق الجزائري عن طريق تسديدة من أحمد قاسمي تصدى لها الحارس معتز ياسين.. وانحصر الأداء في وسط الملعب بشكل واضح دون فرص مؤثرة على مرمى الفريقين عدا تسديدة قوية للفيصلي ردها القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني كان أفضل حالاً على المستوى الفني في ظل تقدم هجومي أكبر للفيصلي ، وأنقذ حارس نصر حسين داي كرة عرضية خطيرة ثم محاولة من الزوي قبل أن يرد الفريق الجزائري بمحاولة قريبة للغاية للاعب محمد أمين شخريط.

ونجح اللاعب السنغالي دومينيك في تسجيل هدف التقدم لصالح الفيصلي في الدقيقة 52 عن طريق الهجمة السريعة التي قادها البولندي لوكاس ليوجه دومينيك تسديدة قوية رائعة.

الهدف قلب موازين اللقاء وأنهى حالة الحذر الدفاعي للفريق الجزائري الذي حاول التقدم للسيطرة على وسط الملعب ، وسنحت فرصة قريبة عن طريق شخريط أبعدها دفاع الفيصلي مع تراجع واضح في الخط الخلفي للفريق الأردني خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

وسيطر الأداء البدني على مجريات الأمور في وسط الملعب وفرض لاعبو الفيصلي رقابة صارمة على مفاتيح لعب نصر حسين داي في الربع ساعة الأخير ، ولم تفلح تغييرات المدرب نبيل نجيز في تغيير واقع الأمور في ظل تماسك دفاعي شديد للفيصلي.

سنحت محاولات للفيصلي في الهجوم المرتد لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الجزائري مع تغييرات دفاعية للمدرب نيبوشا الذي سحب مهاجمه الليبي أكرم الزوي وتألق الحارس معتز ياسين وخطف الأضواء في آخر لقطات المباراة بالتصدي الرائع للتسديدة الصاروخية من أحمد قاسمي لاعب نصر حسين داي لينتهي اللقاء بفوز أردني.