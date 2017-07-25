“المخدرات” تحبط تهريب حبوب داخل “براويز” وتقبض على متورطين

الاصلاح نيوز-

احبطت اجهزة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة أخُفيت داخل عدد من البراويز، وتمكنت من القاء القبض على اعداد من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة منها.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم لكافة النشاطات الجرمية المتعلقة بالاتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة فقد تمكنوا خلال الفترة القليلة الماضية ونتيجة لمتابعة التحقيقات والمعلومات التي وردت من القاء القبض على عدد من مروجي ومهربي المواد المخدرة وفي مختلف محافظات المملكة .

وكان ابرز تلك القضايا بحسب ادارة العلاقات العامة والاعلام هي احباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة اخفيت داخل طرد بريدي يحوي كمية من البراويز بعد ان قام فريق مختص من الادارة بتتبع معلومات وردت اليهم حول قيام مجهولين بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة واخفائها بإحدى الطرود تمهيدا لتهريبها الى خارج المملكة ، حيث قادتهم التحقيقات وما قاموا به من رصد وتتبع لعدد من المشتبه بهم من تحديد مكان الطرد والاشخاص المتورطين بمحاولة التهريب حيث جرى ضبط الطرد الذي عثر بداخله على 10 الاف حبة مخدرة أخُفيت بشكل سري داخل تسعة براويز حواها الطرد والقاء القبض لاحقا على اربعة اشخاص ثبت تورطهم في تلك المحاولة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وفي اطار مكافحة وضبط مروجي المواد المخدرة فقد قام فريق تحقيق بإسناد من الفريق الخاص التابع لإدارة مكافحة المخدرات بمداهمة عدد من المنازل في احدى مناطق البادية الشمالية والقي القبض خلالها على عشرة اشخاص من مروجي ومتعاطي تلك المواد و ضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة .

وكما وتمت في محافظة المفرق تنفيذ مداهمتين لمنزلين يُستخدمان لتخزين وبيع المواد المخدرة حيث ضبط داخل المنزل الاول على ثلاثة اشخاص وبحوزتهم 32 الف حبة مخدرة , والقي القبض في المنزل الثاني على احد مروجي المواد المخدرة وعثر داخل المنزل عند تفتيشه على اربعة كفوف من مادة الحشيش المخدر .

وفي سياق متصل ونتيجة لمعلومات وردت الى قسم مكافحة المخدرات في محافظة العقبة حول قيام مجهولين بتخزين كميات من الحبوب المخدرة في احد المناطق الحرفية حيث تحرك فريق من القسم للمكان وبمسح المنطقة عُثر على 110 الفا حبة مخدرة اخفيت داخل اكياس ووضع بمكان غير مرئي في المنطقة وما زال التحقيق جار لتحديد هوية المتورطين في القضية والقاء القبض عليهم .