السائقون ينهون التدريبات ويتأهبون للمنافسة على لقب سباق الحسين للرمان

الاصلاح نيوز-

ينهي السائقون المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي، تدريباتهم اليوم، على مسار السباق، التي استمرت لمدة 3 أيام، والطريق بات ممهدا أمامهم لخوض منافسات السباق لنيل لقب السباق، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، بمشاركة 19 متسابقا من الأردن وعُمان وفلسطين والإمارات.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق، قد وقفت على تدريبات المتسابقين وعلى إعداد الأمور كافة المتعلقة بالسباق، ووضع الحواجز على جوانب المسار، لتطبيق أقصى درجات السلامة العامة، وتم إعداد الحلبة بشكل يتناسب مع قوة المنافسة فيه، وتماسك إطارات السيارات.

وستجرى عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق يوم غد من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساء، وفي اليوم نفسه يعقد عند الساعة 7.30 مساء اجتماع للحكام في نادي السيارات الملكي، كما سيتم الإعلان عن المتسابقين المصرح لهم المشاركة في السباق، وينطلق السباق عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة.

من سيكسر رقم فغالي؟

سيكون الصراع قويا هذه المرة من أجل كسر الرقم القياسي للمتسابق المعروف روجيه فغالي والذي حققه في العام 2007، والبالغ 1.48.76 دقيقة، والتحدي كبير بين المتسابقين لتحقيق ذلك خصوصا الأردنيين ، تحت شعار ” لا بديل عن كسر الرقم القياسي”.

ومن أقوى المتسابقين الأردنيين المنافسين على اللقب خاتشيك شاديان بطل عام 2015 و2106 ومحمد تيسير حسام سالم وأيمن النجار.

كما يشارك من عًمان المتسابق مازن الشيباني والذي سبق له أن شارك في السباق العام 2015 إلى جانب شقيقه نبيل الشيباني وهما من أبطال سباقات “الجيمكانا” والسوبر لاب للسرعة اضافة إلى بطلا سباقات السرعة ألن نوفل الذي يشارك بإسم الإمارات وحمادة عودة من فلسطين.

المشاركون في السباق

خاتشيك شاديان (فورمولا 3)، محمد تيسير (ميتسوبيشي ايفو 6)، حسام سالم (ايفو بروتو تايب)، أيمن النجار (ايفو بروتو تايب)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو 6)، غيث وريكات (ايفو بروتو تايب)، وائل مصطفى (سوبارو امبريزا دبليو آر اكس)، رائد دهشان (ستروين ساكسو)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، مازن الشيباني (عُمان)، (ميتسوبيشي ايفو 6)، حميد شحالتوغ (بي ام دبليو 320)، سهيل أبو الروس (أوبل كاديت)، خليل محيسن (بي ام دبليو 320)، عاصم عارف (رينو كليو آر أس)، أمجد عناسوة (ميتسوبيشي ايفو 8)، ألن نوفل (الإمارات)، (رينو كليو آر أس)، عروة مدانات (سوبارو امبريزا)، حمادة عودة (فلسطين)، (ميتسوبيشي ايفو 10)، نبيل الشيباني (عُمان)، (ميتسوبيشي ايفو6).