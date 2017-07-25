الفيصلي يطمح في اقتحام حصون حسين داي الجزائري

الاصلاح نيوز–

يرنو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، إلى مواصلة انتصاراته وعروضه الفنية القوية والاقتراب من خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي وهو يواجه فريق نصر حسين داي الجزائري، عند الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، في ثاني مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأندية العربية المقامة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 12 فريقا وتستمر حتى 5 آب (أغسطس) المقبل.

ويتصدر الفيصلي وحسين داي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل فريق ثم الأهلي المصري والوحدة الإماراتي بدون نقاط.

ويدخل الفيصلي بصفوف متكاملة ومعنويات مرتفعة وروح قتالية كبيرة، بعد الفوز التاريخي على نادي القرن الأهلي المصري بهدف من دون رد في افتتاح مشواره في البطولة القوية، حيث يلتقي عند الساعة العاشرة مساء اليوم في إطار نفس المجموعة الأولى فريقا الأهلي مع الوحدة الإماراتي، في لقاء إعادة الروح والأمل بعد الخسارة في الجولة الأولى.

الفيصلي يدرك صعوبة مهمته في مواجهة الفريق الجزائري المنتشي بفوز مهم على فريق الوحدة، الأمر الذي يدفع المدير الفني نيبوشا لقراءة جيدة ومتأنية لواقع الفريق الجزائري، والأسلوب الأمثل في مواجهته والعمل على تحييد قوته.

أوراق مكشوفة وهدف واضح

يعرف المدربان المونتنيغري نيبوشا” الفيصلي” ونبيل نغيز “نصر حسين داي”، نقاط القوة والضعف في صفوف كل فريق، بعدما راقبا المباراة الأولى، وسيعمل الجهاز الفني في كل فريق على وضع الخطة وطريقة اللعب التي تساهم في الحد من الامكانيات الفنية المتميزة، والعمل على استغلال نقاط الضعف لطرق المرمى وخطف نقاط المباراة.

الفيصلي وفق المعطيات، لن يغامر في الأسلوب الهجومي الذي اعتاد عليه في المنافسات المحلية في الموسم الماضي، وسيعمد في بداية اللقاء، إلى إغلاق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة الهادفة إلى إيصال الكرات لثنائي الهجوم لوكاس وأكرم الزوي، لزيارة مرمى الحارس بو الصوف خير الدين، وتهديده بشكل مستمر.

وسيدفع نيبوشا بنفس التشكيلة التي خاضت اللقاء الأول وستكون المسؤولية الأكبر ملقاة على عاتق بهاء عبدالرحمن واحمد سريوة “خليل بني عطية” ودومنيك ويوسف الرواشدة في تضييق المساحات في وسط الميدان، وبالتالي توفير الإسناد الكافي للمدافعين إبراهيم الزواهرة وياسر الرواشدة وعدي زهران وابراهيم دلدوم، مع منح الظهيرين زهران ودلدوم فرصة التقدم للإسناد الهجومي وفق مجريات المباراة.

ويتكفل الزواهرة والرواشدة في العمق الدفاعي في فرض رقابة على ثنائي هجوم نصر حسين داي وأحمد قاسمي ومحمد أمين شخريط، مع تكليف خط الوسط بفرض رقابة على اللاعب القادم من الخلف، وبالتالي العمل على إبعاد الخطوة قدر الامكان عن مرمى معتز ياسين.

ويغيب عن الفريق الجزائري مدافعه حسين العرافي الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الوحدة.

التشكيلتان المتوقعتان

الفيصلي: معتز ياسين، إبراهيم الزواهرة، ياسر الرواشدة، عدي زهران، إبراهيم دلدوم، بهاء عبدالرحمن، جونيور، أحمد سريوه (خليل بني عطية)، يوسف الرواشدة، لوكاس، وأكرم الزوي.

نصر حسين داي: بو الصوف خيرالدين، محمد هريدة، وليد عرجي ووليد علاني، شمس الدين حراق، ومهدي حمزة ورتاني، وتوفيق عدادي وسفيان بوطبة، أحمد قاسمي ومحمد أمين شخريط.

المدربان

أكد نيبوشا على جاهزية الفيصلي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، مشيرا أن فريقه سيعاني بسبب عدم كفاية وقت الاستشفاء، منوها أنه لا يوجد أعذار أمام جماهير النادي، وسيكافح الجميع لإسعاد الجماهير.

وتابع نيبوشا “الفوز على الأهلي أنعش آمالنا في التأهل لدور الأربعة، ولن نتنازل عن الفرصة في لقاء نصر حسين داي بتحقيق الفوز الثاني والانفراد بالصدارة”، مشيرا أنه درس المنافس جيدا واصفا المباراة بأنها صعبة على الفريقين، خاصة أن نصر حسين داى حقق الفوز على الوحدة الإماراتي في أول مبارياته فى البطولة العربية.

وأكد الحارس المخضرم لؤي العمايرة، أن فريقه قدم موسما رائعا في الأردن وفاز بلقبي الدوري والكأس، موضحا أن الفوز على الأهلي المصري ليس مفاجأة كما يتصور البعض.

من جانبه قال المدير الفني لفريق نصر حسين داي أن فريقه قدم عرضا طيبا أمام الوحدة الإماراتي، وحقق فوزا مهما بفضل الروح القتالية والأداء الجماعي.

وأضاف أن فريقه يتمتع بروح قتالية وهو سلاحه أمام الفيصلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والاقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأشار أنه تابع الفيصلي ضد الأهلي، وهو فريق عنيد ولديه انضباط تكتيكي ولياقة بدنية جيدة”.

فيما أكد أحمد قاسمي مهاجم نصر حسين داي، أن فريقه يدخل البطولة بهدف تشريف الكرة الجزائرية وتحقيق اللقب.

إلى ذلك، كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي السعودي تركي الخضير، بإدارة مواجهة الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري.