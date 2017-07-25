الطراونة يطالب الحكومة بتقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية

الاصلاح نيوز-

طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول حادثة السفارة الإسرائيلية.

وقال الطراونة إن الغموض ما يزال يلف الحادثة، الأمر الذي يستدعي من الحكومة تقديم تقرير مفصل حولها.

وأكد الطراونة ضرورة تزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام وأنه لا مجال للإبطاء أو التسويف، مضيفاً “أن تداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الإنعكسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما أنفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا”.

وأوضح إن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، “فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مجلس النواب يؤكد إيمانه بالقضاء العسكري النزيه في القيادة العامة للقوات المسلحة-الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم.

وأضاف الطروانة “إن الجيش الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظا للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبل المساَس بهيبته أو النيل من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية”.