طلب الملف الجنائي والفحص النفسي لعاملات المنازل

الاصلاح نيوز-

أكد نقيب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات أنه سيتم طلب الصحيفة الجنائية التي تثبت أن العاملة لا يوجد في سجلها أي قيد جرمي والفحص النفسي لجميع العاملات.

وأكد الحسينات حرص النقابة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى، وذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها للتأكد من إخضاع العاملة لكامل الفحوصات الطبية في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الأردنية في جميع الدول التي يتم استقدام عاملات منازل منها.

وأوضح أن مشروع الربط الإكتروني مع هذه المختبرات أوقف بشكل نهائي عمليات تزوير كانت تحصل في السابق في هذه الفحوصات من قبل بعض المكاتب المصدرة للعمالة، داعيا إلى إيقاف منح تأشيرات خاصة لعاملات المنازل من قبل وزارة الداخلية وتعديل بعض المواد على قانوني العمل والإقامة للحفاظ على حقوق المواطنين والحد من حالات الهروب المتكررة لعاملات المنازل.

وكانت وزارة العمل عممت على مديريات العمل في المملكة بضرورة حصول العامل الوافد، ومنهم العاملون في المنازل، وقبل دخوله لأراضي المملكة على وثيقة رسمية من بلده تفيد بعدم وجود قيود جرمية أو طلبات امنية بحق هؤلاء العمال مدققة حسب الأصول، واعتبار هذه الوثيقة جزءا من الأوراق المطلوبة والمعتمدة لغايات استكمال إجراءات الاستقدام.-(بترا)