البنك العربي الإسلامي الدولي الراعي الذهبي لفعاليات منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطه

الاصلاح نيوز-

رعى البنك العربي الإسلامي الدولي منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن تحت عنوان ” المشروعات الصغيرة والمتوسطة : الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية” وذلك في فندق انتركونتيننتال، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين معالي المهندس يعرب القضاة وحضور عطوفة نائب محافظ البنك المركزي الأردني ممثلاً عن معالي المحافظ ، بمشاركة نخبة مميزة من الخبراء المصرفيين من العديد من الدول العربية وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة .

وسلط المنتدى الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجيات وآليات دعم هذه المشاريع، بالإضافة إلى سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.

وخلال الجلسة الثانية من أعمال المنتدى قدم السيد إياد العسلي مدير عام البنك ورقة عمل تحت عنوان ” الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الصيغ والمنتجات ” ، حيث قام بعرض دور البنك العربي الإسلامي الدولي في تطوير نموذج عمل خاص لدائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك والقائم على أساس الإضافة المقدمة للعملاء ومدى استجابة البنك لتطلعاتهم وأهدافهم بالإضافة إلى مجموعة من الأسس التي تساهم في تحسين تجربتهم مع البنك وانتهاءا ببناء شراكات مع جهات داعمة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض.

وترأس الدكتور محسن أبو عوض رئيس قطاع الأعمال والاستثمار في البنك العربي الإسلامي الدولي الجلسة الحوراية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث جرى الحديث عن محاور تمكين المرأة ومتطلباته كما عرض الدكتور أبو عوض تجربة البنك من خلال إطلاقه الحلول المصرفية للمرأة “تمكني” الموجهة للعميلات الأفراد والمشاريع المملوكة والمدارة من قبل المرأة,وقد تم عرض قصص نجاح لرائدات أعمال أسسن أعمالهن الخاصة وحظين بدعم وتمويل من البنك.

ويعتبر البنك العربي الإسلامي الدولي أحد أبرز البنوك الإسلامية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث دأب البنك على المشاركة في العديد من المبادرات وتقديم البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبرامج التي تسهل الحصول على التمويلات لكافة القطاعات العاملة في المملكة وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر MSME’s كما أنه من البنوك الرائدة في مجال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقه