الملكية الأردنية تطرح خصومات كبيرة على أسعار تذاكرها

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن طرح خصومات كبيرة على أسعار تذاكرها للدرجة السياحية والتي طالت جميع الوجهات التي تغطيها شبكتها الجوية في أربع قارات باستثناء محطاتها في منطقة الشرق الأقصى، وهي بانكوك وهونغ كونغ وكوالالمبور.

وأتاحت الملكية الأردنية لمسافريها إمكانية شراء تذاكر سفرهم بالأسعار المخفضة اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 12 آب (أغسطس) 2017، على أن تتم رحلات المغادرة بهذه التذاكر خلال الفترة من 20 أيلول (سبتمبر) 2017 وحتى 15 آذار (مارس) 2018، ما عدا الفترة بين 15 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وحتى 10 كانون الثاني (يناير) 2018.

وقال المدير العام/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، ستيفان بيشلر، إن الملكية الأردنية تهدف من وراء إطلاق هذه الحملة التسويقية الكبيرة إلى منح مسافريها فرصة شراء تذاكرهم بأثمان تشجيعية لاستخدامها خلال فترة زمنية طويلة تمتد لستة أشهر، مؤكداً حرص الشركة على سماع آراء مسافريها الذين تسعى الملكية الأردنية من وراء إطلاق هذه الحملة إلى تغيير مفاهيمهم حول أسعار الملكية الأردنية عبر طرح هذه الخصومات الملموسة على الأسعار.

ودعا بيشلر المسافرين للاستفادة من هذه العروض المحدودة المدة، معرباً عن أمله أن تلبي الأسعار التشجيعية تطلعات المسافرين الذين يرغبون باستخدام شبكة الملكية الأردنية وتزيد من ثقتهم بشركتهم وجذب مسافرين جُدد لاختبار تجربة السفر بأسعار منافسة على متن طائرات الملكية الأردنية التي تتمتع بمواصفات الراحة والرفاهية وتخدم شبكة تضم 44 وجهة في العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الملكية الأردنية ستواصل تقديم عروض تسويقية مبتكرة ومنخفضة الأسعار في مختلف الأوقات.

وتستخدم الملكية الأردنية لإطلاع الجمهور على تفاصيل هذه الحملة، الإذاعات والصحف المحلية والرسائل القصيرة وموقع الملكية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والنشرات الموزعة في المطار وفي مكاتب المبيعات واللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى حافلات النقل العام في العاصمة عمان.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها لاستثمار هذه الفرصة المميزة من الخصومات خلال المدة المذكورة والإسراع بالحجز وشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو زيارة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية في الأردن والمحطات الخارجية أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين في المملكة أو عبر هاتف مركز الإتصال التابع للشركة 5100000 6 00962 والذي يعمل على مدار الساعة.