نظام الأبنية الجديد يثير جدلا في ‘‘مجلس الأمانة‘‘

الاصلاح نيوز–

كشف ممثل غرفة صناعة عمان في مجلس أمانة عمان الكبرى عدنان أبو الراغب عن مذكرة قال إنها “تعد حاليا لتقديمها للحكومة من قبل قطاعات عديدة لديها ملاحظات على نظام الأبنية الجديد الذي أقر مجلس الوزراء مؤخرا الأسباب الموجبة له”.

وأضاف، بمداخلة خلال جلسة مجلس الأمانة أمس، إن الأخير “لم يقر مسودة (الأبنية)، ولكنه استمع لعرض عن النظام”، ملمحا إلى أن “النظام دفع إلى الحكومة دون إقراره من قبل مجلس الأمانة ولم يحصل على توافقات من الجهات ذات العلاقة”.

لكن رئيس لجنة “الأمانة” يوسف الشواربة قال إن “النظام حاليا في عهدة ديوان التشريع والرأي، الذي بدوره قام بنشره على موقعه الإلكتروني”، مؤكداً أن النظام “حصل على موافقة مجلس الأمانة”.

من جهة ثانية، جددت لجنة الأمانة عقد مهندسة تعمل بوظيفة مستشارة بقيمة 2604 دنانير لمدة عام، وعقد موسيقي بقيمة 1284 دينارا، فيما وافقت على المساهمة بمبلغ 126 الف دينار لإقامة مواقف لخدمة مراجعي مركز الحسين للسرطان والجامعة الأردنية، وكذلك المساهمة بإعادة تأهيل المدخل الخلفي وساحة المواقف لمبنى محافظة العاصمة.

كما وافقت على طلاء مبنى وأسوار مديرية إدارة السير المركزية، في حين صادقت على الأمر التغييري الخاص بتصميم وبناء نظام استخراج الغاز الحيوي “المرحلة الثانية” بهدف رفع منسوب آبار الغاز في الخلية الثانية وذلك لحاجة الأمانة للبدء بوضع النفايات في المنطقة الواقعة بين الخلية الثانية والرابعة.

ووافقت اللجنة كذلك، على تعديل الفقرة (أ) من البند الخامس من الاتفاقية المبرمة مع لجنة “عمان خضراء 2020” بإضافة رئيس غرفة تجارة عمان إلى عضويتها التنفيذية، وتعديل مسمى عضو اللجنة التنفيذية نائب مدير المدينة للشؤون الزراعية ليصبح نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة.

وصادقت على أن يكون نفاذ تعديل بدل استقبال ونقل النفايات ومعالجتها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص اعتباراً من مطلع آب (أغسطس) المقبل، ويطبق على كميات النفايات الواردة لشهر تموز (يوليو) الحالي ليصبح الاستيفاء قانونياً.

ووافقت اللجنة أيضاً على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحرجية وتنظيم أعمال نقلها، وقبول إهداء جمعية إنقاذ الطفل الأردنية للوازم (أثاث) لحدائق الملكة رانيا العبدالله، فيما صادقت على إنجازات دوائر ومناطق الامانة والاجراءات المتخذة من قبل اللجان المحلية في المناطق واللجان الاخرى المنبثقة عن لجنة الامانة خلال الربع الثاني من العام الحالي.