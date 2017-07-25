ترجيح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل

الاصلاح نيوز-

توقع مطلعون ان تلجأ الحكومة إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بناء على مؤشرات أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

وقال الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز إن اسعار الخام والمشتقات انخفضت خلال الثلثين الأول والثاني من الشهر الحالي بنسب تراوحت بين 2 % إلى 2.5 %، غير انها عاودت الارتفاع منذ بداية الثلث الأخير وسيستمر لنهاية الشهر، الأمر الذي اثر على نسبة التراجع منذ بداية الشهر، متوقعا أن لا يتراوح معدل التراجع في الأسعار العالمية خلال الشهر كاملاً بين 1 % و1.5 %.

وقال الفايز إن فرضية تخفيض أسعار المشتقات النفطية محليا استناداً الى النسب التي ذكرت تبقى موجودة، غير أنه في الوقت ذاته قد تتجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار على ما هي عليه حاليا إذ لم تجد مبررات كافية للتخفيض.

كما رجح رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع نهار السعيدات تثبيت الاسعار عند مستوياتها للشهر الحالي بناء على منحى الأسعار العالمية منذ بداية الشهر الحالي، والذي يقارب مستوياته للشهر الماضي.

وبين ان الارتفاع الطفيف الذي طرأ في الأيام الأخيرة على الأسعار العالمية لن يؤثر على هذا المستوى، في وقت تترقب فيه الاسواق نتائج جلسات التداول المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي، إذا ما طرأ فيها أي تغير مؤثر على الأسعار.

وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الاساسية للشهر الحالي بين 2.2 % و3.1 % وثبتت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، حيث تخفيض أسعار كل من السولار والكاز والبنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلسا/لتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلسا/لتر.

وبداية الشهر قالت الوزارة إن هذا التخفيض جاء نتيجة لانخفاض سعر النفط الخام الى معدل 46.48 دولار للبرميل خلال حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 50.48 دولار للبرميل خلال ايار (مايو) الذي سبقه، وانخفاض أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة لذات الفترة.

مصدر مطلع بين أن سعر برميل النفط للشهر الحالي ما بين 45 إلى 47 دولارا، مستبعدا أن يتجاوز سعره 50 دولارا في الاسواق العالمية حتى نهاية العام الحالي.

وخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 من 665 فلسا للتر الواحد (13.3 دينار للصفيحة) الى 650 فلس (13 دينارا للصفيحة) وبنسبة 2 %. كما تم تخفيض سعر بنزين 95 بنسبة 2.8 % من 890 فلسا للتر (17.8 دينار للصفيحة) الى 865 فلس (17.3 دينار للصفيحة) وبنسبة 28 %، وتخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 480 فلس للتر الواحد (9.6 دينار للصفيحة) الى 465 فلسا للتر (9.3 دينارا للصفيحة).