(الشرق العربي) تكرم موظفين بـ(الأردني الكويتي)

الاصلاح نيوز –

تقديراً من شركة gig | الشرق العربي للتأمين للدور الفعّال الذي يبذله البنك الأردني الكويتي في إنجاح عمليات التأمين المصرفي، كرمت الشركة، السبت الماضي، في المقر الرئيسي للبنك الأردني الكويتي، عددا من موظفي البنك وذلك لجهودهم المميزة خلال النصف الأول لعام 2017.

وحضر التكريم من طرف البنك الأردني الكويتي، مدير إدارة الفروع للبنك الأردني الكويتي نائل الصناع، ومعن قصيباتي – مسؤول التأمين المصرفي في البنك الأردني الكويتي.

كما وحضر من شركة الشرق العربي للتأمين كل من يزن خصاونة – مدير تنفيذي أول، ومحمد صبح – نائب مدير تنفيذي للفروع والتأمين المصرفي والأعمال الغير المباشرة، وطارق المجالي – مدير أول لتطوير المنتجات والتأمين المصرفي، ومضر مكحل مدير فرع العبدلي، وابراهيم قدادة نائب مدير تنفيذي – دائرة تطوير الأعمال.وألقى يزن خصاونة، كلمة افتتاحية شكر فيها إدارة وموظفي البنك على تعاونهم ومساهمتهم الفعّالة في إنجاح عمليات التأمين المصرفي وتوزيع شهادات شكر وتقدير لأفضل 23 موظف من موظفي البنك على بيعهم وثائق تأمينية.كم ألقى ابراهيم قدادة / نائب مدير تنفيذي لدائرة تطوير الأعمال، محاضرة تعريفية ببرامج الشركة وتقديم شرح مبسط لطرق تسويقها لعملاء البنك.

جدير بالذكر أن شركة gig | الشرق العربي للتأمين كانت السبّاقة في إطلاق أول مشروع تأمين مصرفي في المملكة في آب عام 2000 وبالتعاون مع البنك الأردني الكويتي.