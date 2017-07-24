نتنياهو: نجري اتصالات لإعادة ضابط الأمن من الأردن

الاصلاح نيوز-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة ضابط أمن إسرائيلي قتل أردنيين في العاصمة عمان أمس الأحد.

وقال في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي في القدس المحتلة اليوم: “تحدثت الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن، كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى إسرائيل ولنا تجربة في ذلك”، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة.

وأضاف نتنياهو: “قلت لهما إننا نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمان على شتى المستويات بهدف إنهاء الحادثة في أسرع وقت ممكن”، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وتابع: “السفير الأردني لدى إسرائيل وصل هذا الصباح للقاء في وزارة الخارجية حيث طُلب منه أن يساعد في هذا الأمر”.

وأضاف: “نجري الاتصالات عبر قنوات أخرى ومتنوعة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إنهاء الحادثة وإعادة رجالنا إلى البلاد. ونحن نقوم بذلك بشكل يتحلى بالإصرار والمسؤولية”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان، إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، “يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا”، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليم الحارس للسلطات الأردنية. (الأناضول)