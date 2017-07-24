القوات المسلحة تنشر فيديو حادثة قاعدة الجفر

الاصلاح نيوز-

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الإثنين 24 تموز 2017، أن وقائع القضية المدان بموجبها الرقيب أول معارك سامي سالم التوايهه، واستناداً لقرار وبينات المحكمة المُشكلة وفقا للقانون تؤكد بأنه قد خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات، ولم يكن في حالة الدفاع عن النفس، ولم يستأذن أو يُؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الامريكيين ولم يتم تهديده من اي جهة، وهو من قام بإطلاق النار تجاههم، بالرغم من إتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بالدخول من بوابة القاعدة، وهو يعلم بحكم وظيفته في ذلك اليوم بخروجهم ومتى سيعودون من الواجب الذي ذهبوا إليه.

إن المحكمة التي حوكم أمامها الرقيب أول معارك أبو تايه محكمة شكلت طبقاً للقانون الأردني، وهو إجراء معمول به في القضاء العسكري بعشرات الحالات الشبيهة، بعد أن أسندت له النيابة العامة تهم القتل القصد والاساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الاوامر العسكرية خلافا لاحكام قانون العقوبات العسكري ومنافيا لدستور الشرف العسكري ونواميس الجندية.

لقد اصدرت المحكمة حكمها وفقاً للقانون الأردني على الرقيب أول معارك أبو تايه، وبما يتناسب مع التهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبينات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً، بارتكاب جريمة القتل بحق الجنود الأمريكيين الذين نقدم لذويهم وأصدقائهم التعازي.

وستبقى القوات المسلحه الاردنية – الجيش العربي درع الوطن وحصنه المنيع وعنوان أمنه واستقراره ورمز الشرف والكبرياء والفروسية والتضحية والفداء وهيبة الوطن .