الصين ترفض قيام جاستن بيبر بجولة غنائية بسبب “السلوك السيء”

الاصلاح نيوز-

قال مكتب حكومي صيني إن قيام مغني البوب الكندي جاستن بيبر بزيارة الصين أمر غير ملائم بسبب سوء سلوكه وإنه يتعين عليه تحسين سلوكه كي يصبح مغنيا “محبوبا بشكل حقيقي” لدى الجمهور.

وقال مكتب الشؤون البلدية للثقافة ببكين إن أسلوب حياة بيبر في الخارج “وكلماته وأفعاله” عندما قام بإحياء حفلة آخر مرة في الصين أثارت “استياء الناس″. ولم يحدد المكتب سلوك بيبر الذي أثار الاستياء.

وفي رد على سؤال من أحد المعجبين عن سبب عدم السماح لبيبر بالقيام بجولة غنائية في الصين قال المكتب إنه في ضوء جهود “تطهير” البيئة الفنية في الصين” لم يكن ملائما إحضار فنانين ذوي سلوك سيء”.

وقال “نأمل أن يواصل جاستن بيبر تحسين سلوكه في إطار صعوده وأن يصبح مغنيا محبوبا بشكل حقيقي لدى الجمهور”.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه التصريحات التي نُشرت على موقع إلكتروني حكومي تمثل حظرا أو ما إذا كان المغني حاول القيام إحياء حفلة في الصين.

ولم ترد شركة إدارة بيبر على طلب للتعليق.

وأصبح بيبر (23 عاما) سيء السمعة بسبب سلسلة من التصرفات الطائشة والفضائح في السنوات الأخيرة مما بدد الصورة الطيبة التي اكتسبها عندما دخل عالم الشهرة في سن المراهقة.

ووضع بيبر أيضا صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يزور ضريح ياسوكوني الياباني لقتلى الحرب والمثير للجدل في 2014.

وحذف بيبر الصورة ولكن ليس قبل أن تحصل على 660 ألف إعجاب على انستجرام ووصولها إلى متابعيه على تويتر والذين يزيد عددهم على 50 مليون شخص.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد قالت في يناير كانون الثاني إن من المتوقع أن يعود بيبر هذا العام ولكن لم يتم إعلان أي مواعيد صينية. ومن المقرر أن يحيي بيبر حفلات في طوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول وذلك وفقا لموقعه الإلكتروني.