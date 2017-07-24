الأردن لم يصادق على اي اتفاقية تمنح حقوقا للشواذ

الاصلاح نيوز-

قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الأردن لم يصادق على اي اتفاقية دولية أو بروتوكول يمنح حقوقا للشواذ.

وأضاف ابو جراد في رده على سؤال وجتهه النائب ديمة طهبوب، أن منح حقوق للشواذ مخالف لأحكام للدستور الأردني، والتشريعات الوطنية.

وأوضح أن الدستور نص في (2) على أن “الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتيها الرسمية”، والشذوذ مخالف لأحكام الشريعة الأسلامية، وللنظام العام، والاداب العامة للدولة.

وتابع ابو جراد في رده أن “الأردن لم يعترف باي اتفاقية من هذا النوع ؛ لأن الشذوذ يخرج عن قيم وعادات المجتمع الأردني، المشهود له باخلاقه الحميدة.ونوه إلى أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة مستقلة لا تخضع لاي ضغوطات ولا تتلقى اي دعم من اي جهة للاعتراف بهذه الفئة.

واستفسرت النائب ديمة طهبوب في سؤال لرئيس الوزراء هاني الملقي، عن مصادقة الأردن على ميثاق أو بروتوكول دولي يعطي حقوقا للشواذ .