18 اصابة بحوادث سير مختلفة

الاصلاح نيوز-

اصيب 6 اشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة صخرة في عجلون بحسب الدفاع المدني.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري ، وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 4 اخرون بتصادم وقع بين مركبتين على طريق الحمر في البلقاء.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وحالتهم العامة المتوسطة.

واصيب 4 اخرون بحادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة حي الزيتونة، في عمان.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى الجامعة، وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 4 اخرون بحادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الجيزة بمادبا.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المركز العربي، وحالتهم العامة المتوسطة.