بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة

الاصلاح نيوز-

نشر المدافع الدولي لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرار بيكيه صورة له مع زميله البرازيلي نيمار، مؤكدا بقاءه في صفوف النادي الكاتالوني، في خضم التقارير عن احتمال انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي وقت متأخر الأحد، نشر بيكيه عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة “سيلفي” له برفقة نيمار، مرفقة بتعليق مقتصب: “سيبقى”.

ولقيت التغريدة انتشارا سريعا وواسعا عبر مواقع التواصل، اذ تمت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف مرة في غضون أقل من 20 دقيقة.

وحفلت الصحافة الرياضية خلال الأيام الماضية بتقارير عن احتمال انتقال المهاجم الدولي البرازيلي (25 عاما) الى صفوف النادي الباريسي، وسط حديث عن استعداد الاخير لدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو.

وغذى نيمار الذي انضم الى النادي الكاتالوني في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، هذه التقارير عندما نشر عبر حسابه على موقع “انستاغرام” الجمعة، صورة له وهو في موضع “تفكير”.

وكانت وسائل إعلام اسبانية أشارت في وقت سابق الأحد، الى ان فريق برشلونة المتواجد حاليا في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الكروي الجديد، مقتنع ببقاء النجم البرازيلي في صفوفه.-(أ ف ب)