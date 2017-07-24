الاثنين .. طقس حار

الاصلاح نيوز-

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار الاثنين وتكون أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة نسبياً الى حارة وتستمر رطبة نسبيا ترفع من الشعور بالاجواء الحارة، وتكون حارة بشكل لافت في المناطق المنخفضة والصحراوية كما تظهر الغيوم المتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الاجواء أكثر حرارة مقارنة مع الليالي السابقة ورطبة نسبيا وتظهر السحب المتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 35 الى 25

غرب عمان: من 33 الى 23

إربد: من 33 الى 23

جرش: من 36 الى 25

السلط: من 35 الى 23

عجلون: من 32 الى 22

الزرقاء: من 37 الى 26

المفرق: من 35 الى 20

مأدبا: من 34 الى 20

الكرك: من 32 الى 24

الطفيلة: من 32 الى 22

معان: من 36 الى 23

العقبة: من 40الى 30

البحر الميت: من 40 الى 33

والله أعلم …