تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعا له الأردن للخميس

الاصلاح نيوز-

قررت جامعة الدول العربية تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر هذا الأسبوع، إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، بأنه في ضوء الاتصالات التي جرت على مدار اليوم، تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 27 الجاري بدلا من يوم الأربعاء، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء.

وأضاف عفيفي، أن الاتصالات شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي حيث جرى الاتفاق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.-(بترا)