عباس يوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل

الاصلاح نيوز-

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، أن السلطة أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقال عباس في رام الله إن “القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق سواء الأمني أو غيره، ليس سهلا إطلاقا، ولكن عليهم (الإسرائيليين) أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً، لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم”.

وكان عباس أعلن مساء الجمعة “تجميد” الاتصالات مع إسرائيل إثر مواجهات دامية بسبب وضع بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي.

وقال عباس إن هذه البوابات “ليس من حقهم وضعها على أبواب الأقصى، لأن السيادة على المكان “من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخصوصا في ما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم”.

وتابع: “نحن نحارب العنف والإرهاب، أما إسرائيل فتريد محاربة الإرهاب من خلالنا وتعتمد علينا، ولا تقوم بواجباتها، فهذا ما لا نقبله، لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني عليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات التي قاموا بها”.

وأكد أن “القرار بوقف جميع أنواع التنسيق مع إسرائيل، اتخذ بالإجماع من قبل القيادة الفلسطينية”. -سكاي نيوز