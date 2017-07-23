تصدير 30 ألف رأس غنم من المفرق للأسواق الخليجية

الاصلاح نيوز-

صدّر مربو الثروة الحيوانية في محافظة المفرق خلال شهر حزيران الماضي 30 ألفا من الخراف البلدية إلى الأسواق الخليجية، وفقا لمدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات.

وبين شديفات أن عمليات تصدير الخراف البلدية من قبل أصحاب المواشي تتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ووفقا للاشتراطات الصحية والقانونية ومن خلال المحجر البيطري في محافظة المفرق المعتمد لعمليات التصدير.

يشار إلى أن مجموع ما تم تصديره من الخراف البلدية منذ بداية العام 2017 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 230 ألف رأس من الخراف البلدية إلى الأسواق الخليجية.-(بترا)