الأمن العام يوضح تفاصيل ما حدث داخل مبنى السفارة الاسرائيلية

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، انه وبعد عصر اليوم الاحد، تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام بحدوث اطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الاسرائيلية وفي نطاق مجمعها، حيث تحركت القوة الأمنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته.

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام، انه ومن خلال التحقيقات الاولية تبين اصابة ثلاثة اشخاص احدهم اسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وما لبث احد الاردنيين ان فارق الحياة متاثرا بعيار ناري اصابه، حيث اشارت التحقيقات الاولية، غير النهائية، الى ان المواطنين الاردنيين دخلا الى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان التحقيقات ما زالت في مراحلها الاولية لغاية الان، وان الجهات التحقيقية في مديرية الامن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وإخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الاجراءات القانونية المتبعة.

(بترا)