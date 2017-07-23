لا رفع على أسعار المطاعم

الاصلاح نيوز-

قررت اللجنة الخاصة، المشكلة لتعديل أسعار أصناف المطاعم الشعبية، الأحد، عدم رفع الأسعار، رغم مطالبات ممثلي قطاع المطاعم بذلك، حسب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده.

وقال حماده في تصريح صحفي ، إن اللجنة رفضت جميع اقتراحات تعديل تسعيرة المطاعم الشعبية، التي اتجه بعضها إلى الرفع.

وأوضح أن ممثلي قطاعات الأغذية، طالبوا برفع تسعيرة الحمص والفول والفلافل والشاورما، وغيرها.

من ناحيته، ذكر نقيب أصحاب المطاعم، عمر العواد، أن اللجنة أجمعت على رفع الأسعار، إلا أن رئيس اللجنة، مدير دائرة الضريبة، بشار صابر، رفض التعديل.

وأضاف العواد ، أن رئيس اللجنة، أرجأ النظر في تعديل تسعيرة المطاعم للعام القادم.وكانت اللجنة اجتمعت، الأحد الماضي، لأخذ المقترحات، حول تسعيرة المطاعم.وتضم اللجنة، التي تترأسها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارتي الصناعة والتجارة، والسياحة، إضافة إلى نقابة أصحاب المطاعم، ومندوب عن غرفة تجارة الأردن.يُذكر أن اللجنة بدأت اجتماعاتها، منذ كانون الثاني الماضي.