الكلالدة يعلن جاهزية أوراق الاقتراع

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة انتهاء الهيئة من إعداد وتجهيز أوراق الاقتراع المعتمدة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والمقرر اجراؤها في 15 آب (أغسطس) المقبل.

وبين خلال لقاءه برؤساء وأعضاء اللجان العاملين في الميدان بجميع دوائر المملكة ومجلس مفوضي الهيئة، اليوم السبت، أن لجان الانتخاب استلمت دليل الاقتراع والفرز الذي اعدته الهيئة.

كما استلمت اللجان القرص المدمج الذي يحتوي على أمثلة بصرية لكل دائرة انتخابية، والاطلس الانتخابي المتضمن للخرائط الانتخابية، القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية والجداول النهائية للناخبين العائدة للدائرة على طريقة أكسل، فضلاً عن تسلمهم لدليل الاقتراع والفرز.

وثمن خلال اللقاء الذي في اطار استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، جهود اللجان العاملة في الميدان ودورها الفاعل في نجاح العملية الانتخابية.

وبحث مع اللجان أهمية التواصل والتنسيق ما بين الهيئة والعاملين في الميدان، والتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية كافة، بهدف تجويد العملية الانتخابية واعتمادها لأفضل المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز روح الشراكة والتعاون وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح ان هناك بعض المجالس المحلية تساوى فيها عدد المترشحين مع عدد المقاعد المخصصة، ما يعني أنها فازت بالتزكية، وسيتم الإعلان عن فوزها مع إعلان النتائج النهائية وفقاً للقانون.

وأكد الكلالدة خلال استماعه إلى ملاحظات واستفسارات رؤساء اللجان وأعضائها، أهمية تذليل العقبات كافة التي قد تعترض سير العملية الانتخابية، مقدماً شكره لأمانة عمان ممثلة برئيس لجنة الأمانة يوسف الشواربة لدعم عقد اللقاء.-(بترا)