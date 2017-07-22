300 منحة جامعية لإقليمي الشمال والوسط

الاصلاح نيوز-

اعلن رئيس الجامعة الاردنية فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي عن استكمال الاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات الدراسة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية من مدارس اقليمي الشمال والوسط الراغبين بالاستفادة من نحو 300 منحة منح دراسية خصصتها لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة في الجامعة الأردنية فرع العقبة.

وبين اللوزي انه سيتم الاعلان عن موعد تقديم الطلبات لهذه الغاية من خلال الموقع الالكتروني للوزارة خلال تشرين الثاني المقبل، لافتا الى ان هذا القرار يهدف الى مساعدة الطلبة ويعزز من قدرات ومكانة فرع الجامعة الأردنية في العقبة ويفتح آفاقا واسعة للتحصيل الجامعي.

وأوضح ان المنحة تشمل كافة الرسوم الجامعية للطالب المستفيد اضافة الى مبلغ 60 دينارا شهريا تمنح للطالب المقبول على نظام التنافس طيلة مدة الدراسة، مشيرا الى ان الجامعة تتطلع في خطتها المستقبلية للوصول الى صيغة المدينة الجامعية المتكاملة والتي توفر مختلف التخصصات ومنها الطب والهندسة في اطار حملة تسويقية ستنفذها في الدول العربية الشقيقة.-(بترا)