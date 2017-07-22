المتحدث باسم البيت الأبيض يستقيل محتجا على قرار لترامب

الاصلاح نيوز-

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، استقالته بعد اعتراضه على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيين أنثوني سكاراموتشي مديرا جديدا للاتصالات في المكتب البيضاوي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سبايسر قدم استقالته لترامب عقب تعيين الأخير للمستثمر أنثوني سكاراموتشي، مضيفة أن “ترامب طلب من سبايسر بقاءه في منصبه إلا أن الأخير أصر على الاستقالة”.

ويعد سكاراموتشي (53 عاما) خبيرا ماليا في وول ستريت، وهو من مؤيدي ترمب منذ فترة طويلة، وعينه ترمب في حزيران (يونيو) الماضي مستشارا للبيت الأبيض.

ومدير اتصالات البيت الأبيض يكون مسؤولا عن الحملة الإعلامية للبيت الأبيض والترويج للبرنامج السياسي للرئيس الأميركي، إضافة إلى العمل مع طاقمه الخاص على كتابة خطابات الرئيس.

وظل هذا المنصب الرفيع في البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة مدير الاتصالات السابق مايك دوبك في أيار (مايو) الفائت.

وكان دوبك استقال “لأسباب شخصية” بعد شغله المنصب ثلاثة أشهر فقط، وشغل سبايسر منصب مدير الاتصالات بالنيابة، إضافة إلى منصبه متحدثا باسم البيت الأبيض.-(وكالات)