الأردنيون ينفقون 396 مليون دينار على السفر

الاصلاح نيوز-

ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر الى الخارج خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي الى 396 مليون دينار مقارنة بـ386.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 4.7 %.

وبحسب نشرة البنك المركزي، فإن شهر أيار (مايو) من العام الحالي شهد انخفاضا في إنفاق الأردنيين على السفر الى الخارج بنسبة 4.8 %، ليبلغ حوالي 70.9 مليون دينار مقارنة بـ74.5 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعرف النشرة الشهرية للبنك المركزي مدفوعات السفر بميزان المدفوعات، على أنها إنفاق الأردنيين على السفر للخارج، والذين يسافرون لغايات التعليم أو السياحة أو العلاج وغيرها من الأسباب.

أما مقبوضات السفر (الدخل السياحي)، فقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 15.4 % إلى 1.8 مليار دولار (نحو 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام ولغاية أيار (مايو) الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيان أصدره أول من أمس “إن الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 10.5 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016”.

وحسب البيانات، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8 % خلال أيار (مايو) من العام الحالي إلى 371.5 مليون دولار (حوالي 263.4 مليون دينار).

وكانت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، قالت “إن إجمالي أعداد السياح الذي دخلوا المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفع بنسبة 10 %”.

وبينت عناب أن عدد أعداد الزوار الإجمالي القادمين إلى المملكة بلغ 2.410.583 زائرا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.192.631 زائرا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت عناب إلى أن أعداد سياح المبيت الإجمالي ارتفع بنسبة 11 % خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ 1.945.378 سائحا مقارنة مع 1.751.956 سائحا للنصف الأول من العام الماضي.

وبالنسبة لسياح المبيت حسب مجموعة الجنسية، أضافت عناب “أن عدد السياح القادمين من الدول الآسيوية ارتفع 43 % والأردنيين غير المقيمين بنسبة 9.6 %، كما وارتفعت الدول الأميركية بنسبة %14.4، أما بالنسبة للدول الأوروبية فقد كانت نسبة الارتفاع 14.6 %، ودول الخليج العربي ارتفعت بنسبة 2 %، فيما شهدت الدول العربية الأخرى ارتفاعا بلغ 7.3 % للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي”.