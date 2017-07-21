انتحار المغني الأميركي تشستر بنينجتون شنقاً في منزله

الاصلاح نيوز-

انتحر النجم الأميركي المعروف تشستر بنينجتون المغني الرئيس في فرقة لينكن بارك شنقاً في منزله، لتعثر الشرطة الأمريكية على جثته، وتعلن وفاته عن عمر يناهز الـ 41 عاماً.

ووفقاً لمجلة “بيبول” فإنه عُثر على المغني تشستر بنينجتون في منزله القابع في لوس انجلوس مشنوقاً في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأبدى زميله في الفرقة المغني مايك شينودا عن حزنه لانتحار تشستر بنينجتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول فيها: “مصدوم وقلبي مفطور ولكنه حقيقي الخبر، وسوف تصدر الفرقة بياناً في أقرب وقت”.

وبحسب موقع TMZ، كان يعاني المغني تشستر بنينجتون في السنوات الأخيرة من الإدمان على الكحول والمخدرات، كما حاول الانتحار أكثر من مرة، حيث إنه يعاني من اضطرابات نفسية نتجت منذ طفولته حيث إنه تعرض لمحاولة اغتصاب على يد رجل بالغ.

المغني تشيستر بنينجتون الراحل تزوج مرتين ولديه من الأبناء 6، وقد عانى بنينجتون العديد من الصدمات في مرحلة الطفولة التي من شأنها تركت أثرا قويا لسنوات عديدة، منها أنه كان ضحية للاعتداء الجنسي من صديق قديم لوالده عندما كان في السابعة من عمره فقط، وللمغني باع كبير مع المخدرات والكحول.

كما كان هناك علاقة ترابط قوية بين تشيستر بنينجتون والمغني كريس كورنيل Chris Cornell الذي انتحر في مايو من العام الحالي بذات الطريقة وهي الشنق عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.

وكانت فرقة “لينكن بارك” تستعد لاستكمال جولة أحدث ألبوماتهم الغنائية One More Light وكانت المحطة التالية في 27 يوليو الجاري بولاية ماساتشوستس الأمريكية.