غادة عبد الرازق تعتزل شبكات التواصل بشكل نهائي

الاصلاح نيوز-

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، حيث قالت لمتابعيها على الانترنت إنهم “على موعد العام المقبل بعملها القادم، ولكنها ستعتزل السوشيال ميديا نهائياً.

ويأتي قرار عبد الرازق بعد الفضيحة التي تسبب لها بها موقع “أنستغرام”، حيث نشرت فيديو تظهر فيه بشكل غير لائق ومخل بالحياء العام، فيما كانت في الفيديو تهذي وفي حالة غير واعية، ما يعني أنها إما في حالة سكر شديد أو أنها تحت تأثير عقار ما، وهو ما فسرته لاحقاً بأنه يعود لتناولها أدوية مؤثرة على العقل منذ 19 عاماً.

وكتبت غادة عبد الرازق خبر اعتزالها مواقع التواصل بطريقة غريبة من خلال نشر فيديو من أحد الأفلام الأجنبية للنجم العالمي سيلفيستر ستالون يعرض مشهد ضرب بين شخصين، وعلقت على المقطع: “اشوفكم ان شاء الله السنة اللي جاية لأني ماعتزلتيش التمثيل ولكن اعتزلت السوشيال ميديا، شكرا غادة عبد الرازق”.

وقبل أن تعلن غادة عبد الرازق اعتزالها للسوشيال ميديا، نشرت ذات المقطع من الفيلم وكتبت عليه: “طول عمري ما كنتش اعرف ايه اللي يربطني بالفيلم ده، بس النهاردة عرفت واتاكدت كمان هيه ديه غادة عبد الرازق، رسالة من مجهول”.