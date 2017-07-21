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أمير قطر يوجه أول خطاب منذ بدء الأزمة الخليجية

الجمعة ٢١\٠٧\٢٠١٧

تميمالاصلاح نيوز-

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيوجه خطابًا مساء اليوم الجمعة، هو الأول له منذ بدء الأزمة الخليجية.

وقال البيان إن الأمير “سيخاطب المواطنين والمقيمين على أرض قطر، الليلة في تمام الساعة العاشرة (19:00 بتوقيت غرينيتش)، حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل الأزمة الخليجية الراهنة”.

وفي 5 يونيو/حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

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