ترجيح وجود جزر إسرائيلي بالأردن

الاصلاح نيوز-

رجح رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، ياسر أبو سنينة، دخول كميات من الجزر الإسرائيلي إلى الأسواق الأردنية.

وقال أبو سنينة في تصريح صحفي ، إن اللجنة تُجري مسوحات للأسواق، للتأكد من عدم وجود أي من الخضار والفاكهة الإسرائيلية في المملكة.

وأضاف، أن ما يشهده الأردن يعتبر اختراقا لحالة المقاومة الشعبية للعدو الإٍسرائيلي، والتي تجسدت من خلال مقاطعته اقتصاديا على مر السنوات الماضية.

وبيّن، أن الأسواق الأردنية، كانت خالية من المنتجات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، وأن فاكهة المانجا المضبوطة الخميس، دخلت السوق منذ يومين.يذكر أن لجنة مقاومة التطبيع النقابية، ضبطت الخميس، كميات من المانجا الإسرائيلية داخل أحد المتاجر الأردنية، وعملت على إتلافها.