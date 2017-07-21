الحويطات يحرقون العلم الأميركي

الاصلاح نيوز –

أحرقت عشائر الحويطات، الجمعة، علم الولايات المتحدة الأميركية،احتجاجا على الحكم الصادر بحق الجندي معارك أبو تايه.

جاء ذلك عقب افتتاح المؤتمر العشائري الشعبي، الذي دعت له الحويطات بمنطقة الجفر، وسط توافد كبير من العشائر الأردنية.

وقُطعت شبكة الانترنت عن المنطقة، بعد بدء المؤتمر، وفق الحويطات.

وحكمت محكمة أمن الدولة، على الرقيب أول معارك سامي أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة العسكرية وتضمينه قيمة الطلقات المستهلكة من قبله وقيمتها 91 دينارا.وأدين أبو تايه بجناية القتل القصد، وجنحة مخالفة الأوامر العسكرية إثر إطلاقه النار على عسكريين أميركيين أثناء دخولهم بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، في الرابع من تشرين الثاني الماضي.