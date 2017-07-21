غوغل تطلق تحديثاً جديداً على خاصية البحث

الاصلاح نيوز-

أعلنت غوغل مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد على خاصية البحث، تمكن تطبيق ‘غوغل’ على الهاتف من معرفة الأمور التي تهم المستخدم من خلال بحثه، كي يطرحها بشكل سرد للأخبار، كما قامت بإضافة زر ‘متابعة’ على مواضيع بحث معينة.

وسيسمح التحديث الجديد، بسهولة الوصول للأخبار التي تهم المتابع شخصيا، التي يتم تحديدها من خلال زر ‘متابعة’ للمواضيع التي يبحث عنها المستخدم، كما منحته القدرة على إلغاء متابعة أخبار مجالات معينة وفقا لرغبته.

وأكدت غوغل في بيان، أنها قامت بتحسين خدمتها عبر برمجيات متطورة يمكنها معرفة ما يهم المستخدم لتقدم له كل الأخبار المتعلقة باهتماماته، وفقا لما أورده موقع ‘ذا نكست ويب’.

وسيتوفر التحديث الأخير، الجمعة، في الولايات المتحدة أولا على هواتف أندرويد وآيفون، على أن يتوافر لجميع المستخدمين حول العالم خلال أسبوعين.

وكالات