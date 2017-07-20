“فلسطين النيابية” تثمن جهود الملك بخصوص القدس و”الأقصى”

الاصلاح نيوز-

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيي السعود الجهود المبذولة من قبل الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرصه الشديد لاحتواء الازمة التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي لبحث آخر المستجدات والتطورات حول ما يجرى في القدس و”الأقصى”.

وقال السعود ان الشعب الاردني يرفض ما يجرى من انتهاكات في القدس والمسجد المبارك، مضيفاً أن “فلسطين النيابية” تتابع بحرص وبشكل دائم ما يجرى في القدس.

إلى ذلك، دعا اعضاء اللجنة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته للضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة بالقدس.

وأكدوا ان الاردن معني بأمن واستقرار الاوضاع في القدس، وهو الاقرب والاقوى والاقدر على حماية قضايا القدس، وان جميع الاردنيين متفقون على انها قضية لا تقبل المزاودة والمتاجرة.

من جانبه، قال الصفدي ان المملكة تريد وقف التوتر واستعادة الهدوء في القدس، والحؤول دون تفاقم الأوضاع، وستستمر في العمل على تحقيق ذلك عبر جهودها المستهدفة إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين والتزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ولفت الى ان الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الأماكن المقدسة، هو هدف أردني لكن تحقيق ذلك لا يكون بمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم، بل باحترام هذا الوضع والتعاون على إنهاء الانسداد السياسي بما يحول دون إعطاء الفرصة لأي جهة لتقويض الأمن.

–(بترا)