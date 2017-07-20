36.7 مليون دينار حجم التداول الاسبوعي لبورصة عمان

الاصلاح نيوز-

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16 إلى 20 تموز الحالي حوالي 3ر7 مليون دينار مقارنة مع 8 ملايين دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 8 بالمائة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 7ر36 مليون دينار مقارنة مع 9ر39 مليون دينار للأسبوع الماضي، أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فبلغ 4ر26 مليون سهم، نفذت من خلال 13948 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8ر17 مليون دينار وبنسبة 4ر48 بالمائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية القطاع المالي بحجم مقداره 3ر11 مليون دينـار وبنسبـة 8ر30 بالمائة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 6ر7 مليون دينار وبنسبة 8ر20 بالمائة.

أما عن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2166 نقطة مقارنة مع 2169 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 13 ر0 بالمائة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع، والبالغ عددها 158 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 70 شركة.

(بترا)